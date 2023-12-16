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Председатель ЦИК: Азербайджанский избиратель впервые проголосует в Ханкенди

Председатель ЦИК: Азербайджанский избиратель впервые проголосует в Ханкенди Азербайджанский избиратель впервые будет голосовать на выборах в городе Ханкенди, это день войдет в историю.
Внутренняя политика
16 декабря 2023 г. 17:00
Председатель ЦИК: Азербайджанский избиратель впервые проголосует в Ханкенди

Азербайджанский избиратель впервые будет голосовать на выборах в городе Ханкенди, это день войдет в историю.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"В Ханкенди именно в том здании (которое посетил президент Азербайджана - ред.) будут голосовать азербайджанские избиратели. Каждый гражданин, которому исполнилось 18 лет, проголосовав впервые в этом здании попадет в историю",- добавил он.

Панахов также призвал сотрудников СМИ широко освещать выборы на освобожденных территориях.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: "Azərbaycan seçicisi ilk dəfə Xankəndidə səs verərək tarixə düşəcək"

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