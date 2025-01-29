Председатель ЦИК Азербайджана: Выборы во всех округах прошли нормально

Муниципальные выборы в Азербайджане во всех избирательных округах прошли нормально.

Муниципальные выборы в Азербайджане во всех избирательных округах прошли нормально.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на брифинге по итогам голосования.

По его словам, в ЦИК не поступало каких-либо жалоб.

"Проголосовали 1 589 187 человек. К настоящему времени обработано 1 580 532 бюллетеня", - уточнил М.Панахов.

Глава ЦИК уточнил, что 4 872 из 5 846 избирательных участков по 118 избирательным округам уже представили итоговые протоколы. Согласно предварительным данным, 7 791 человек лидирует по 413 муниципалитетам.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По данным на 19:00, в муниципальных выборах приняли участие 1 874 810 избирателей, явка составила 31,45%.