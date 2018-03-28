Председатель ЦИК: 53 тысячи местных и 545 международных наблюдателей прошли регистрацию

© Report

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане, в связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли регистрацию 545 международных наблюдателей.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что это еще не окончательная цифра, продолжается процесс регистрации наблюдателей.

Председатель ЦИК добавил, что более 53 тысяч местных наблюдателей также прошли регистрацию.