Председатель ЦИК: 46,84% избирателей участвовали в голосовании

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На заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству выступил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Как сообщает Report, М.Панахов сказал, что выборы в Милли Меджлис прошли по 125 избирательным округам и 5 573 избирательным участкам.

“Были зарегистрированы 1 637 кандидатов в депутаты от 19 политических партий, представителей инициативных групп избирателей, а также выдвинувшие кандидатуры индивидуально, из них 323 после регистрации решили приостановить борьбу, и в результате в избирательные бюллетени были внесены имена 1 314 кандидатов. Для всех кандидатов в период предвыборной агитации были созданы равные условия и возможности. В соответствии с требования Избирательного кодекса по всей стране кандидатам были выделены 272 места, из которых по 136 открытых и закрытых. Кандидаты в депутаты после предоставления информации в окружные избирательные комиссии бесплатно и свободно проводили в данных местах предвыборные встречи. Всегда учитывался принцип равных условий для всех кандидатов".

Председатель ЦИК отметил, что после полного, прозрачного и всестороннего рассмотрения поступивших обращений по решению Комиссии недействительными были признаны результаты первого Хатаинского избирательного округа №33, третьего Хатаинского избирательного округа №35, Лянкяранского сельского избирательного округа №74, Имишли-Бейлаганского избирательного округа №80: "Кроме того, в результате рассмотрения информации из соцсетей, поступившей от избирателей и на "горячую линию", были ликвидированы результаты голосования по 328 избирательным участкам".

По его словам, за ходом выборов в Милли Меджлис принимали участие 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций и 58 стран: "Наряду с этим, 4 организации провели на выборах exit-poll, из них две организовали свою работу совместно с зарубежными партнерами".

М.Панахов сказал, что на выборах в Милли Меджлис избиратели свободно и беспрепятственно выразили свою волю в избирательных пунктах, в целом по стране в голосовании приняли участие 46,84% избирателей.

После судьи задали вопросы председателю ЦИК М.Панахову. Председатель ЦИК ответил на их вопросы.