Председатель "Белой партии": В Национальном совете нет единого механизма принятия решений

"В управлении любой организации, партии, структуры чем четче централизованное управление, структуры принятия и исполнения решений, тем оптимальнее и эффективнее управление. В Национальном совете данный вопрос немного запутан".

Об этом Report заявил председатель "Белой партии" Турал Аббаслы, комментируя призывы председателя Национального совета Джамиля Гасанли отложить назначенную на 2 ноября акцию.

Он сказал, что Национальный совет осуществляет сейчас иную деятельность, нежели при создании: "Например, Рустам Ибрагимбеков там почетный председатель, и его позиция иная. У Джамиля Гасанли другая позиция. Фактически руководит структурой Али Керимли, и у него имеется собственная позиция. То есть там нет единого механизма принятия решений. Естественно, люди там ждут решений в той или иной форме. Расхождение мнений в центре приводит к большим последствиям в низах. Поэтому это нежелательное явление. В структуре, претендующей на госуправление, наличие таких явлений неверно".