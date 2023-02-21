Назначается новый судья Верховного суда Нахчывана

Председатель Ассоциации судей специализированных судов Азербайджана, в настоящее время занимающая должность судьи Бакинского апелляционного суда Саадет Бекташи назначается судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Председатель Ассоциации судей специализированных судов Азербайджана, в настоящее время занимающая должность судьи Бакинского апелляционного суда Саадет Бекташи назначается судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Председатель комитета Али Гусейнли представил вопрос о назначении Бекташи. Он подробно рассказал о ее заслугах в трудовой деятельности.

В заключении вопрос был рекомендован на пленарное заседание парламента.