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Председатель ANAMA встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Председатель ANAMA встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Состоялась встреча председателя правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с делегацией во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Внутренняя политика
22 февраля 2022 г. 16:06
Председатель ANAMA встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Состоялась встреча председателя правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с делегацией во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Стороны обменялись мнениями о возможной поддержке ЕС гуманитарной деятельности по разминированию на освобожденных территориях и будущем сотрудничестве в этой области.

Была представлена информация об операциях по разминированию на освобожденных территориях, о проектах, запланированных в соответствии с приоритетами, о проделанной работе по расширению материально-технической базы и штата Агентства, а также о мерах, принятых в рамках программы информирования о минах и взрывчатых веществах.

Вугар Сулейманов выразил надежду на развитие плодотворного сотрудничества с Европейским Союзом по обсуждаемым вопросам.

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Версия на английском языке ANAMA president meets EU Special Representative for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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