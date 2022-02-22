Председатель ANAMA встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Состоялась встреча председателя правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с делегацией во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Состоялась встреча председателя правления Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с делегацией во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Стороны обменялись мнениями о возможной поддержке ЕС гуманитарной деятельности по разминированию на освобожденных территориях и будущем сотрудничестве в этой области.

Была представлена информация об операциях по разминированию на освобожденных территориях, о проектах, запланированных в соответствии с приоритетами, о проделанной работе по расширению материально-технической базы и штата Агентства, а также о мерах, принятых в рамках программы информирования о минах и взрывчатых веществах.

Вугар Сулейманов выразил надежду на развитие плодотворного сотрудничества с Европейским Союзом по обсуждаемым вопросам.