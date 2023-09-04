Глава ANAMA: Процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана идет полным ходом

Процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий идет полным ходом.

Процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана идет полным ходом.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на церемонии передачи миноочистительной машины азербайджанского производства.

Он отметил, что в течение двух лет Азербайджан закупал за рубежом машины для разминирования.

"Отрадно, что сегодня эти машины уже производятся в Азербайджане. Сразу после освобождения наших земель от оккупации начались работы по разминированию. Сегодня процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий идет ускоренными темпами", - подчеркнул председатель ANAMA.