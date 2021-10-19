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Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию

Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию 19 октября председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.
Внутренняя политика
19 октября 2021 г. 15:31
Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию

19 октября председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Послу была предоставлена информация о проводимых агентством операциях по гуманитарному разминированию на освобожденных от оккупации территориях, а также о планируемых мероприятиях в соответствии с установленными приоритетами.

Был произведен обмен мнениями о поддержке посольством Великобритании в Азербайджане программы "Осведомленность об опасности взрывчатых веществ" и будущем совместном сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования.

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Версия на английском языке Azerbaijani mine agency chief, British envoy discuss demining operations
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri Britaniya səfiri ilə minatəmizləmə əməliyyatlarını müzakirə edib

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