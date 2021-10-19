Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию

19 октября председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

19 октября председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Послу была предоставлена информация о проводимых агентством операциях по гуманитарному разминированию на освобожденных от оккупации территориях, а также о планируемых мероприятиях в соответствии с установленными приоритетами.

Был произведен обмен мнениями о поддержке посольством Великобритании в Азербайджане программы "Осведомленность об опасности взрывчатых веществ" и будущем совместном сотрудничестве в сфере гуманитарного разминирования.