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Председатель агентства: В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше

Председатель агентства: В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше.
Внутренняя политика
26 февраля 2023 г. 12:43
Председатель агентства: В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше

В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

Он сообщил, что работы в строящемся в Шуше центре ASAN близятся к завершению: "В целом, процесс Великого возвращения на освобожденные территории продолжается. Государство строит там города и села с нуля. До переселения там начнут работать центры Службы ASAN. В ближайшее время в Шуше откроется центр Службы ASAN".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Yaxın vaxtlarda Şuşada “ASAN xidmət”in açılması planlaşdırılır"

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