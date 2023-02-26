Председатель агентства: В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше

В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше.

В ближайшее время планируется открытие Службы ASAN в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

Он сообщил, что работы в строящемся в Шуше центре ASAN близятся к завершению: "В целом, процесс Великого возвращения на освобожденные территории продолжается. Государство строит там города и села с нуля. До переселения там начнут работать центры Службы ASAN. В ближайшее время в Шуше откроется центр Службы ASAN".