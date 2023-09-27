Председатель агентства: Армяне Карабаха смогут воспользоваться госуслугами, когда придет время

Армянские жители Карабаха смогут воспользоваться государственными услугами, когда придет время.

Армянские жители Карабаха смогут воспользоваться государственными услугами, когда придет время.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев напомнил, что Баку выдвинул конкретные условия, согласно которым, каждый проживающий в Карабахском регионе армянин будет считаться гражданином Азербайджана, если согласится жить в соответствии с Конституцией и законодательством страны.

"Армянские жители Карабаха наравне с другими гражданами смогут пользоваться государственными услугами и всеми правами. Когда придет время, на этих территориях будут работать и центры "ASAN xidmət", - сказал он.