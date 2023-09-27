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Председатель агентства: Армяне Карабаха смогут воспользоваться госуслугами, когда придет время

Председатель агентства: Армяне Карабаха смогут воспользоваться госуслугами, когда придет время Армянские жители Карабаха смогут воспользоваться государственными услугами, когда придет время.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 15:51
Председатель агентства: Армяне Карабаха смогут воспользоваться госуслугами, когда придет время

Армянские жители Карабаха смогут воспользоваться государственными услугами, когда придет время.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев напомнил, что Баку выдвинул конкретные условия, согласно которым, каждый проживающий в Карабахском регионе армянин будет считаться гражданином Азербайджана, если согласится жить в соответствии с Конституцией и законодательством страны.

"Армянские жители Карабаха наравне с другими гражданами смогут пользоваться государственными услугами и всеми правами. Когда придет время, на этих территориях будут работать и центры "ASAN xidmət", - сказал он.

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Версия на английском языке Agency Chairman: Armenians of Karabakh will be able to use gov't services
Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "Qarabağın erməni sakinləri zamanı gəldikdə dövlət xidmətlərindən yararlana biləcək"

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