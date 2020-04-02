Предприятия, которые в период особого карантинного режима будут работать беспрерывно

Предприятия, которые в период карантина будут действовать беспрерывно

2 апреля, 2020 22:00 376

https://report.az/storage/news/bccf2ec2b3b73c4cec3ea628816d9613/6c0abf22-1e01-4116-8aa6-49ef886e9e5d_292.jpg Обнародованы объекты государственной значимости и жизнеобеспечивающие объекты, а также беспрерывно действующие предприятия, которые должны задействовать работников в ограниченном количестве в период особого карантинного режима в Азербайджане. Report предлагает вниманию читателей список: 1. Открытое акционерное общество "Азерсу" 2. Производственное объединение "Азеригаз" 3. Открытое акционерное общество “Азеришыг" 4. Открытое акционерное общество “Азерэнержи" 5. Открытое акционерное общество “Азеристиликтеджхизат" 6. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ее дочерние и совместные предприятия) 7. Открытое акционерное общество "Мелиоразиция и водное хозяйства Азербайджана" 8. Закрытое акционерное общество “АзерГолд” 9. Акционерное общество "Азераграртикинти" 10. Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация" 11. Открытое акционерное общество "Азеркосмос" 12. Закрытое акционерное общество "Азербайджанское морское Каспийское пароходство" 13. Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" 14. Закрытое акционерное общество "Азербайджан Хава Йоллары" 15. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана 16. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана 17. Бакинское транспортное агентство 18. Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" 19. Закрытое акционерное общество "Бакинский международный морской торговый порт" 20. Государственное морское агентство 21. Государственное агентство гражданской авиации 22. Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" 23. Предприятия по производству, заготовке и поставке хлеба и других продуктов питания.

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