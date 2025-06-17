Предприниматели инвестировали 45 млн манатов в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Предприниматели инвестировали 45 млн манатов в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

На сегодняшний день предприниматели вложили 45 млн манатов в Ханкенди, Агдере и Ходжалы, что создаст особую возможность для решения вопроса занятости бывших вынужденных переселенцев, которые постепенно будут возвращаться в регион.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

По его словам, Ханкенди в скором времени превратится в современный город:

"В настоящее время на различных улицах и проспектах города Ханкенди ведутся масштабные реконструкционные работы. Ремонтируются жилые дома, строится парк Победы. Кроме того, из Шуши в город Ханкенди будет проведена канатная дорога. Также реконструируются автомобильные дороги. Проделанная работа дает основания говорить о том, что в ближайшем будущем Ханкенди станет одним из современных городов. Это приведет к притоку как местных, так и иностранных туристов. Особое внимание также уделяется предпринимательской деятельности в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".