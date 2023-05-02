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Пресечена попытка провоза патронов из Ирана в Азербайджан

Пресечена попытка провоза патронов из Ирана в Азербайджан Сотрудники таможенного поста "Шахтахты" Главного таможенного управления Нахчывана пресекли попытку незаконного провоза боевых патронов.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 18:10
Пресечена попытка провоза патронов из Ирана в Азербайджан

Сотрудники таможенного поста "Шахтахты" Главного таможенного управления Нахчывана пресекли попытку незаконного провоза боевых патронов.

Как сообщает местное бюро Report, на таможенном посту "Шахтахты“ был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом по территории Азербайджана из Исламской Республики Иран в Турецкую Республику.

Во время осмотра кабины автомобиля было обнаружено в пластиковой упаковке 45 патронов калибра 9х17 мм, изготовленные заводским способом и предназначенные для использования в нарезном огнестрельном оружии.

По данному факту проводится расследование.

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