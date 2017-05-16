Предоставлено разрешение на проведение религиозной пропаганды приглашенными в Азербайджан из-за рубежа религиозными деятелями

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Приглашенным в Азербайджан со стороны религиозного центра религиозным деятелям разрешат проводить в стране религиозную пропаганду.
Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в закон "О свободе вероисповедания".
На данный момент иностранцам и лицам без гражданства запрещается проводить в Азербайджане религиозную пропаганду.
Согласно другому предложенному в законопроект изменению, получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана, могут быть допущены Управлением мусульман Кавказа с согласия соответствующих органов исполнительной власти к проведению относящихся к Исламу обрядов и церемоний.
На основе действующего законодательства, получившим религиозное образование за рубежом гражданам Азербайджана запрещается проводить относящиеся к Исламу обряды и церемонии.
Кроме того, в законопроект предлагаются изменения, связанные с реализацией религиозным центром, согласовав вопрос с соответствующим органом исполнительной власти, направления граждан для получения образования в действующих за границей религиозных учебных заведениях, обмена специалистами, религиозными деятелями, студентами и педагогами религиозных учебных заведений.
В действующем варианте законодательства данный вопрос реализуется религиозными управлениями или же центром с согласия соответствующих органов исполнительной власти.
Проект изменений был вынесен на голосование и принят.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook