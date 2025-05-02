Предлагается заявить протест российской стороне в связи с кибератаками на медиаресурсы Азербайджана

15:59

Прозвучал призыв к общественным организациям Азербайджана выступить с заявлением протеста к российской стороне в связи с кибератаками на азербайджанские медиаресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Совета прессы, председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, выступая в ходе общественных обсуждений на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана", проведенном временной парламентской комиссией по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Он отметил, что кибератаки на некоторые медиаресурсы Азербайджана исходили из России.

"Во время Отечественной войны и антитеррористических операций ряд азербайджанских сайтов в этой стране (в России) были заблокированы. Это были сайты распространяющие в основном информацию на русском языке. Я считаю, что в связи с атаками 20 февраля следует выступить с заявлением протеста к российской стороне как минимум на уровне общественных организаций", - отметил Алескерли.