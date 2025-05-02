О нас

Предлагается заявить протест российской стороне в связи с кибератаками на медиаресурсы Азербайджана

Предлагается заявить протест российской стороне в связи с кибератаками на медиаресурсы Азербайджана 15:59
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 16:29
Предлагается заявить протест российской стороне в связи с кибератаками на медиаресурсы Азербайджана

Прозвучал призыв к общественным организациям Азербайджана выступить с заявлением протеста к российской стороне в связи с кибератаками на азербайджанские медиаресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Совета прессы, председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, выступая в ходе общественных обсуждений на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана", проведенном временной парламентской комиссией по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Он отметил, что кибератаки на некоторые медиаресурсы Азербайджана исходили из России.

"Во время Отечественной войны и антитеррористических операций ряд азербайджанских сайтов в этой стране (в России) были заблокированы. Это были сайты распространяющие в основном информацию на русском языке. Я считаю, что в связи с атаками 20 февраля следует выступить с заявлением протеста к российской стороне как минимум на уровне общественных организаций", - отметил Алескерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani public organizations may issue protest to Russia over cyberattacks on media outlets
Версия на азербайджанском языке Kiberhücumlarla bağlı Rusiyaya qarşı etiraz bəyanatının verilməsi təklif olunub

Другие новости из категории

На реконструкцию святилища Пир Гасана выделено 550 тыс. манатов
На реконструкцию святилища Пир Гасана выделено 550 тыс. манатов
2 мая 2025 г. 16:53
Депутат: Атаки на медиаресурсы в основном имеют политическую мотивацию
Депутат: Атаки на медиаресурсы в основном имеют политическую мотивацию
2 мая 2025 г. 16:07
Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы
Намазов: Государство способно нейтрализовать любую киберугрозу вне зависимости от ее формы
2 мая 2025 г. 16:01
Потерпевший: Мой отец умер в плену в результате пыток армянских военных
Потерпевший: Мой отец умер в плену в результате пыток армянских военных
2 мая 2025 г. 14:35
Руины, затерянные среди красоты природы - Репортаж из освобожденных сел Газаха
ФотоРуины, затерянные среди красоты природы - Репортаж из освобожденных сел Газаха
2 мая 2025 г. 13:48
Мелекназ Юсифова: Ярмарка карьеры дает шанс талантливой молодежи, желающей присоединиться к Global Media Group
Мелекназ Юсифова: Ярмарка карьеры дает шанс талантливой молодежи, желающей присоединиться к Global Media Group
2 мая 2025 г. 12:26
В 2025 году в ярмарке карьеры в Университете ADA представлено рекордное число компаний
ФотоВ 2025 году в ярмарке карьеры в Университете ADA представлено рекордное число компаний
2 мая 2025 г. 11:16
Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма
Ахмед Исмаилов: Отмена Гейдаром Алиевым цензуры в Азербайджане создала условия для расширения плюрализма
2 мая 2025 г. 10:52
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили семью Полада Гашимова
ФотоЛейла Алиева и Арзу Алиева посетили семью Полада Гашимова
1 мая 2025 г. 22:13
Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International
Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International
1 мая 2025 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi