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Предложено провести международный симпозиум по изменению топонимов в Западном Азербайджане

Предложено провести международный симпозиум по изменению топонимов в Западном Азербайджане Предлагается провести международный симпозиум по изменению географических названий в Западном Азербайджане.
Внутренняя политика
31 октября 2023 г. 13:12
Предложено провести международный симпозиум по изменению топонимов в Западном Азербайджане

Предлагается провести международный симпозиум по изменению географических названий в Западном Азербайджане.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы на общественных слушаниях на тему ”Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости“.

"Географические названия были изменены не только в Армении, но и в Иране - Южном Азербайджане. На мой взгляд, в связи с этим может быть проведен международный симпозиум и до сведения мировой общественности доведены истинные топонимы этих мест, а также их принадлежность азербайджанцам. Возвращение в Западный Азербайджан не означает, что мы собираемся возвращаться силой. Мы должны найти какой-то способ сохранить эти топонимы. Думаю, мы обязательно вернемся на эти земли”, - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi təklif olunur

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