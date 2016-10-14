В Милли Меджлисе предложили разместить изображение Гейдара Алиева на национальной валюте Азербайджана

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "На национальной валюте Азербайджана должен быть изображен общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам парламента Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что на национальной валюте Турции изображен Мустафа Кемаль Ататюрк: "В нескольких странах мира существует подобная традиция. Имя Гейдара Алиева должно быть всюду. Если кто-то носит его фотографию на груди, здесь нет ничего плохого. Память о Гейдаре Алиеве должна быть вечной".