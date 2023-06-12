Предлагается создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана

"Мы должны создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана".

"Мы должны создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы сказал на общественном слушании "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованном парламентским комитетом по культуре в Милли Меджлисе.

По его словам, наследие Западного Азербайджана необходимо глубоко изучить: "Как мы говорим о материально-культурном наследии, так же должны говорить и о нематериальном наследии и вести работы в связи с этим. Необходимо создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана. Думаю, этот шаг поможет нам довести до внимания мировой общественности зверства, совершенные армянами".