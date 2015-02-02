Предлагается изменить статус Тарифного совета Азербайджана

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "После внесения в ММ поправок в Налоговый кодекс Тарифный совет принял решение о повышении цены на бензин на 2 гяп., что вызвало недовольство населения. Однако через два дня, по решению главы государства, проблема разрешилась. Учитывая это, предлагаю определить законом статус Тарифного совета".

Как сообщает Report, с подобным заявлением на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат Захид Орудж.

По его словам, в состав совета привлекаются лица из различных структур, обладающие полномочиями заместителей: "Хотя было бы целесообразней, если в совет входили один из руководителей защищающих интересы общества, координирующих НПО, член парламентского комитета по экономической политике, или же кто-то из Совета по прессе".

По словам З.Оруджа, решение Тарифного совета о повышении цены на бензин, косвенно повлияло и на цены других видов продукции: "Естественно, это изменение не является коренным. Однако подобные необоснованные шаги не должны предприниматься. Мы должны внедрять новшества в области продукции и услуг, цены которых регулируются государством. Поэтому предлагаю регулировать формирование статуса Тарифного совета законом".