Правящая партия сделала выговор Сиявушу Новрузову

Заместителю исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявушу Новрузову объявлен выговор за грубое нарушение требований карантинного режима, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в целях предотвращения распространения пандемии COVID-19 и защиты здоровья населения.
Об этом Report сообщили в пресс-службе партии.
В заявлении говорится, что ПЕА призывает всех членов партии соблюдать требования необходимого карантинного режима и не допускать действий, ставящих под угрозу здоровье населения.