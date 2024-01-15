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Правящая партия "Ени Азербайджан" начала агитационную кампанию Ильхама Алиева

Правящая партия "Ени Азербайджан" начала агитационную кампанию Ильхама Алиева Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) дала старт агитационной кампании своего кандидата Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 01:48
Правящая партия Ени Азербайджан начала агитационную кампанию Ильхама Алиева

Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) дала старт агитационной кампании своего кандидата Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ПЕА.

"Мы верим, что азербайджанский народ-победитель выберет победоносного лидера Ильхама Алиева, который достойно служит Родине и народу, выполняет свои обещания, принес нашей стране великие достижения, одержал яркую Победу и добился полного восстановления нашего суверенитета", - подчеркивается в заявлении партии "Ени Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке YAP İlham Əliyevin təşviqat kampaniyasına start verib

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