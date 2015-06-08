Правящая партия Азербайджана высказалась относительно прошедших в Турции парламентских выборов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов выразил мнение по поводу прошедших в Турции парламентских выборов.

Как сообщил в заявлении Report С.Новрузов, в Турции будет построено коалиционное государство. Он напомнил, что переступившие на выборах барьер партии проводят консультации, связанные с созданием коалиционного правительства.

Официальный представитель ПЕА отметил, что даже в случае создания в Турции коалиционного правительства, это никак не скажется на отношениях с Азербайджаном: "По отношению к Азербайджану каких-либо изменений быть не может. Напротив, отношения будут развиваться к лучшему. Так было и будет всегда. До того, как у власти находилась Партия справедливости и развития (AKP), Партия "Догру йол" и Партия "Ана Ветен" находились у власти и всегда демонстрировали по отношению к Азербайджану нормальные отношения. Как говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев, Турция и Азербайджан являются единой нацией, двумя государствами. Ни о чем другом здесь речи быть не может".

С.Новрузов отметил, что в Турции не может быть создана иная коалиция, кроме Партии справедливости и развития: "Думаю, что коалицию создадут Партия националистического движения и Партия справедливости и развития. Даже в случае возникновения какой-либо другой коалиции, отношения между Азербайджаном и Турцией останутся нормальными".

Напомним, что на прошедших 7 июня в Турции парламентских выборах Партия справедливости и развития (AKP) набрала 40,85% голосов, Народная республиканская партия (CHP) - 24,96%, Партия националистического движения (MHP) - 16,30%, а Партия демократии народов (HDP) - 13,10% голосов.