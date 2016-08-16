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    ​Правозащитники встретятся с первым заместителем генпрокурора

    На встрече с Рустамом Усубовым обсудят вопрос, связанный с арестом Натика Джафарли

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Члены Совместной рабочей группы по правам человека встретятся с первым заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым в связи с арестом исполнительного секретаря Альтернативного движения Республиканцев Натика Джафарли.

    Об этом Report сообщила представленная в Рабочей группе председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу.

    По ее словам, они обратились к Рустаму Усубову для встречи: "Мы получили положительный ответ. На встрече с Рустамом Усубовым обсудим вопрос, касающийся ареста Натика Джафарли".

    Н.Джафароглу заявила о проведении в ближайшее время заседания с участием НПО, представленных в Совместной рабочей группе по правам человека, на котором обсудят вопросы, связанные с последним арестом. 

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