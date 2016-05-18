Правозащитник: Актом амнистии ожидается также освобождение известных лиц

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем подобные инициативы. В случае принятия акта амнистии будут освобождены много людей".

Об этом заявила член совместной рабочей группы по вопросам прав человека Новелла Джафароглу, комментируя Report обращение первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой в парламент относительно принятия нового акта амнистии по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Правозащитница отметила, что Рабочая группа проявляет активность для освобождения осужденных: "Мы стараемся облегчить процесс освобождения людей. То есть, мы предложили освободить тех осужденных, которым осталось отбыть наказание 3-4 или 1 год. Например, другое предложение состоит в том, что уменьшить срок наказания осужденным, получившим 5-6 лет лишения свободы. Рабочая группа всегда выступает с подобными предложениями".

Н.Джафароглу подчеркнула, что этим актом амнистии ожидается также освобождение лиц, признанных международными организациями как "политзаключенные": "Я имею в виду лиц в списке Рабочей группы. Будут освобождены те лица, статья которых будет соответствовать. Помимо политзаключенных, у нас есть тысячи заявлений других осужденных. К нам поступило 740 заявлений, большую часть которых мы представили. Думаю, что значительная часть предложенных нами осужденных будут освобождены".

Отметим, что первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Алиева обратилась в парламент относительно принятия нового акта амнистии по случаю 28 Мая - Дня республики. В случае принятия акта амнистии, который коснется 10 тыс. человек, будут освобождены 3500 осужденных. Обращение М.Алиевой будет рассмотрено на очередном пленарном заседании ММ, которое состоится 20 мая.