Правление ПЕА рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова

На завтрашнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассмотрят вопрос члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова.
Об этом Report сообщили в партии.
Сообщается, что вопрос в связи с этим внесен в повестку заседания правления.
21 апреля в социальных сетях распространились кадры, на которых экс-депутат Г.Мираламов позволил себе неэтичный поступок. Сообщается, что видеокадры были сняты во время онлайн-заседания научного совета АГУНП. Г.Мираламов уволен с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии АГУНП.