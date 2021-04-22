Правление ПЕА рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова

На завтрашнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассмотрят вопрос члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова.

На завтрашнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассмотрят вопрос члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова.

Об этом Report сообщили в партии.

Сообщается, что вопрос в связи с этим внесен в повестку заседания правления.

21 апреля в социальных сетях распространились кадры, на которых экс-депутат Г.Мираламов позволил себе неэтичный поступок. Сообщается, что видеокадры были сняты во время онлайн-заседания научного совета АГУНП. Г.Мираламов уволен с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии АГУНП.