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Правление ПЕА рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова

Правление ПЕА рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова На завтрашнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассмотрят вопрос члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова.
Внутренняя политика
22 апреля 2021 г. 17:37
Правление ПЕА рассмотрит вопрос Гусейнбалы Мираламова
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На завтрашнем заседании правления Партии "Ени Азербайджан" рассмотрят вопрос члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова.

Об этом Report сообщили в партии.

Сообщается, что вопрос в связи с этим внесен в повестку заседания правления.

21 апреля в социальных сетях распространились кадры, на которых экс-депутат Г.Мираламов позволил себе неэтичный поступок. Сообщается, что видеокадры были сняты во время онлайн-заседания научного совета АГУНП. Г.Мираламов уволен с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии АГУНП.

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Версия на азербайджанском языке Sabah YAP İdarə Heyətinin iclasında Hüseynbala Mirələmovun məsələsinə baxılacaq

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