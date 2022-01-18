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Правительство оценило сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель

Правительство оценило сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель Сельскохозяйственный потенциал освобожденных от оккупации земель имеет важное значение для экономического развития нашей страны.
Внутренняя политика
18 января 2022 г. 19:25
Правительство оценило сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель

Сельскохозяйственный потенциал освобожденных от оккупации земель имеет важное значение для экономического развития нашей страны.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на совещании под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященном продовольственной безопасности, росту цен и предстоящим задачам.

Было отмечено, что в соответствии с поручением главы государства проведение посевных работ примерно на 100 тысячах гектаров освобожденных земель обеспечит продовольственную безопасность, а также поддержит рост в этом секторе.

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Версия на азербайджанском языке Hökumət azad edilmiş torpaqların kənd təsərrüfatı potensialını qiymətləndirib

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