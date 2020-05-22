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Правительство: Эвакуация граждан осуществляется на платной основе

Правительство: Эвакуация граждан осуществляется на платной основе

"В первые дни введения карантинного режима, в частности прекращения полетов, эвакуация в Азербайджан наших оставшихся за рубежом граждан осуществлялась за счет государства. За это время в нашу страну было доставлено более 10 тысяч граждан". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов. 

"На последующем этапе эвакуация граждан из-за рубежа в нашу страну осуществляется на платной основе", - сказал И.Мамедов.

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