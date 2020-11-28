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Правительство Азербайджана обсудило восстановление деоккупированных земель

Правительство Азербайджана обсудило восстановление деоккупированных земель Экономический совет обсудил основные параметры восстановления и концепцию развития освобожденных от оккупации земель
Внутренняя политика
28 ноября 2020 г. 15:28
Правительство Азербайджана обсудило восстановление деоккупированных земель

27 ноября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Экономический совет обсудил основные параметры восстановления и концепцию развития освобожденных от оккупации земель.

Также были обсуждены другие вопросы социально-экономического развития Азербайджанской Республики, приняты соответствующие решения.

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Версия на английском языке Government of Azerbaijan discusses restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке Hökumət üzvləri işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasını müzakirə edib

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