​Правительство Азербайджана приняло постановление о регулировании цен на лекарственные препараты

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление о внесении поправки в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством". Как сообщает Report, согласно подписанному премьер-министром Артуром Раси-заде постановлению, услуги по экспертизе лекарственных препаратов, зарегистрированные лекарственные препараты включены в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством.

Отметим, что это постановление принято с целью обеспечения исполнения пункта 1.2 распоряжения №1024 Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2015 года.