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    ​Правительство Азербайджана приняло постановление о регулировании цен на лекарственные препараты

    В связи с этим премьер-министр Артур Раси-заде подписал постановление

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление о внесении поправки в "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством". Как сообщает Report, согласно подписанному премьер-министром Артуром Раси-заде постановлению, услуги по экспертизе лекарственных препаратов, зарегистрированные лекарственные препараты включены в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством.

    Отметим, что это постановление принято с целью обеспечения исполнения пункта 1.2 распоряжения №1024 Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2015 года. 

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