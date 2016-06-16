Али Гасанов: Правительство Азербайджана принимает все шаги для свободной деятельности НПО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "В первые годы независимости права и свободы азербайджанского народа были нарушены. При оккупации Арменией территорий Азербайджана были нарушены права и свободы человека. Около 1 млн. граждан изгнаны со своих родных очагов. Очень жаль, что международные организации не дают этому оценку".

Как сообщает Report, об этом на прошедших в Милли Меджлисе слушаниях по случаю "Дня прав человека в Азербайджанской Республике - 18 Июня" заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов.

По его словам, обеспечение общественно-политической стабильности после прихода к власти Гейдара Алиева создало условие для начала строительства демократического и правового государства: "Ликвидация хаоса и анархии дали толчок развитию страны".

"75% населения страны ежедневно пользуются интернетом, в Азербайджане более 1 млн. 200 тыс. пользователей Facebook. Все это является показателем обеспечения прав и свобод человека", - сказал А.Гасанов.

Помощник президента отметил наличие в стране 55 политических партий, прохождении госрегистрации более 3 тыс. НПО: "Правительство Азербайджана принимает все шаги для свободной деятельности неправительственных организаций, осуществляет их финансирование".