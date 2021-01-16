Правила передвижения в городах и районах с запретом на въезд и выезд

В Азербайджане определены правила передвижения в городах и районах, где применены ограничения на въезд и выезд

В Азербайджане определены правила передвижения в городах и районах, где применены ограничения на въезд и выезд.

Как передает Report, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно решению, с 00:00 18 января 2021 года по 00:00 25 января 2021 года въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Мингячевир и Абшеронский район, а также в райцентры (за исключением сел и поселков) Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинсого, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Биласуварского и Исмаиллинского районов разрешены в определенном Кабмином порядке, по служебному удостоверению сотрудников соответствующих организаций, командировочному листу, а сотрудникам дипломатических представительств и международных организаций – на основе аккредитационных карт, а также других лиц, определенных решением Кабмина, на основании командировочного листа после внесения данных о них на портале icazə.e-gov.az со стороны работодателя с использованием усиленной электронной подписи.

В связи с участием в похоронах близкого родственника в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Абшеронскому району, а также в райцентрах (за исключением сел и поселков) Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губюинсого, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Биласуварского и Исмаиллинкого районов можно передвигаться на основе полученного разрешения посредством колл-центра 102 Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики.