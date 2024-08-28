Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 28 августа примерно в 18:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.