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Поздравление первого вице-президента Азербайджана с Рамазан-байрамы

Поздравление с Рамазан-байрамы первого вице-президента Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и мусульман мира с началом месяца Рамазан.

Как сообщает Report, об этом она написала на странице в İnstagram: 

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала благословенного месяца Рамазан, проникнутого самыми добрыми и светлыми чувствами и олицетворяющего торжество добра, милосердия и сострадания! Верю, что в этот священный месяц все наши молитвы и пожелания будут услышаны и Всевышний одарит наш мир своим милосердием. Желаю каждому из вас крепкого здоровья! Да примет Аллах ваш пост!"

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