Поздравление с праздником Новруз от главы МИД Джейхуна Байрамова

"Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации, встречает новую весну, этот праздник Новруз с особенным настроением".
Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter.
"С благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших жизнь за целостность нашей Родины, желаю всем нашим воинам, получившим ранения, скорейшего выздоровления. С праздником Новруз!", - отметил министр.
Vətənimizin bütövlüyü uğrunda canından keçən Şəhidlərimizin əziz xatirəsini minnətdarlıqla anır, sağlamlığını itirmiş bütün igidlərimizə şəfa diləyirəm.#NovruzBayramı/nız mübarək olsun! pic.twitter.com/OQeuqRn14j