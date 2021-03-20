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Поздравление с праздником Новруз от главы МИД Джейхуна Байрамова

Поздравление с праздником Новруз от главы МИД Джейхуна Байрамова С благодарностью чтим память наших шехидов
Внутренняя политика
20 марта 2021 г. 10:41
Поздравление с праздником Новруз от главы МИД Джейхуна Байрамова

"Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации, встречает новую весну, этот праздник Новруз с особенным настроением".

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter.

"С благодарностью чтим память наших шехидов, отдавших жизнь за целостность нашей Родины, желаю всем нашим воинам, получившим ранения, скорейшего выздоровления. С праздником Новруз!", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovdan Novruz təbriki

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