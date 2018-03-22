Повышены зарплаты главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Повышены ежемесячные зарплаты главных тренеров национальных сборных Азербайджана по олимпийским видам спорта.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

Согласно постановлению, внесены поправки в изданное ранее постановление "О ежемесячных должностных окладах главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта".

Отныне зарплаты главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта составят 594 маната, ранее была предусмотрена зарплата в размере 540 манатов.

Нынешнее постановление вступило в силу с 1 марта текущего года.