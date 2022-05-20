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Повышены суммы платежей за изобретения и товарные знаки

Повышены суммы платежей за изобретения и товарные знаки Внесены изменения в суммы сборов, подлежащих уплате Агентству по интеллектуальной собственности за услуги в области правовой защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний.
Внутренняя политика
20 мая 2022 г. 12:20
Повышены суммы платежей за изобретения и товарные знаки

Внесены изменения в суммы сборов, подлежащих уплате Агентству по интеллектуальной собственности за услуги в области правовой защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, сумма, подлежащая уплате за предоставление отсрочки на 4 (четыре) месяца от срока уплаты государственной пошлины в связи с регистрацией товарных знаков и географических указаний, повышена с 30 до 45 манатов.

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Версия на азербайджанском языке İxtira və əmtəə nişanlarına görə ödənişlərin məbləği artırılıb - SİYAHI

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