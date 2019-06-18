Повышены должностные оклады председателя и членов ЦИК Азербайджана - СПИСОК

Повышены должностные оклады председателя и членов ЦИК Азербайджана

18 июня, 2019 21:40

https://report.az/storage/news/3c0d03f303fe8807be3abf455b42d88e/46d73a28-cd90-483d-b3ef-4c0d599d88eb_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики» от 22 января 2007 года номер 1893. Как передаёт Report, распоряжение подписано в целях улучшения материального обеспечения членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, ежемесячные должностные оклады членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики установлены в следующих размерах: Председатель - 3060 манатов Заместитель председателя - 2845 манатов Секретарь - 2110 манатов Член Центральной избирательной комиссии - 1920 манатов. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

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