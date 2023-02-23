Повышена зарплата учителей профтехучилищ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, в том числе руководителей д

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, в том числе руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, с 1 февраля 2023 года поручено увеличить в среднем на 10 процентов ежемесячные должностные оклады работающих в финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики государственных учреждениях профессионального образования учителей, у которых проведена диагностическая оценка знаний и умений, в том числе руководителей допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.