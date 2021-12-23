Повышена зарплата сотрудников Государственной миграционной службы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих,

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих, не являющихся государственными служащими.

Как передает Report, согласно указу, к месячным должностным окладам сотрудников ГМС, имеющих специальные звания, установлена надбавка в размере 20 процентов от их оклада.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады гражданских служащих ГМС, не являющихся госслужащими, увеличены в среднем на 20 процентов.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.