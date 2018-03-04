 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Повышена зарплата работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи

    С 1 марта повышены в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные оклады

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/  Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о повышении заработной платы работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи. 

    Как сообщает Report, согласно Распоряжению,  в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи и повышения государственной заботы о них, c 1 марта 2018 года повышены в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи, финансируемых из государственного бюджета.

    Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi