Повышена зарплата работников Особой службы государственной охраны

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.