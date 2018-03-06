Повышена зарплата полицейских

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов имеющих специальное звание сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады имеющих специальное звание сотрудников и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.