Повышена заработная плата ряда работников государственных органов

Вырос размер заработной платы работников государственных органов, не являющихся госслужащими (регистраторы, контролеры, хозяйственные работники, уборщицы, дворники, садовники, охранники, неквалифицированные рабочие и т.д.).

Вырос размер заработной платы работников государственных органов, не являющихся госслужащими (регистраторы, контролеры, хозяйственные работники, уборщицы, дворники, садовники, охранники, неквалифицированные рабочие и т.д.).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, с 1 января 2023 года месячная зарплата работников вышеназванных профессий в госорганах высшей категории установлена в размере 400 манатов, в госорганах первой категории - 385 манатов, в госорганах второй и третьей категорий - 365 манатов, в госорганах четвертой и пятой категорий - 345 манатов.