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Повышена заработная плата ряда работников государственных органов

Повышена заработная плата ряда работников государственных органов Вырос размер заработной платы работников государственных органов, не являющихся госслужащими (регистраторы, контролеры, хозяйственные работники, уборщицы, дворники, садовники, охранники, неквалифицированные рабочие и т.д.).
Внутренняя политика
21 января 2023 г. 12:45
Повышена заработная плата ряда работников государственных органов

Вырос размер заработной платы работников государственных органов, не являющихся госслужащими (регистраторы, контролеры, хозяйственные работники, уборщицы, дворники, садовники, охранники, неквалифицированные рабочие и т.д.).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, с 1 января 2023 года месячная зарплата работников вышеназванных профессий в госорганах высшей категории установлена в размере 400 манатов, в госорганах первой категории - 385 манатов, в госорганах второй и третьей категорий - 365 манатов, в госорганах четвертой и пятой категорий - 345 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət orqanlarında çalışan nəzarətçi, xadimə, bağban, gözətçi və fəhlələrin maaşları artırılıb

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