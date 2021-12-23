О нас
Report Georgia
Аудио новости

Повышена ежемесячная зарплата сотрудников мобилизационной службы

Повышена ежемесячная зарплата сотрудников мобилизационной службы Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 16:57
Повышена ежемесячная зарплата сотрудников мобилизационной службы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно распоряжению к месячным должностным окладам сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, установлена доплата в размере 20% от этой зарплаты.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfərbərlik Xidməti əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşları artırılıb

Другие новости из категории

Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана
Выросла зарплата сотрудников МЧС Азербайджана
23 декабря 2021 г. 17:31
Сотрудникам Министерства юстиции повысили зарплаты
Сотрудникам Министерства юстиции повысили зарплаты
23 декабря 2021 г. 17:11
Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки
Выросла зарплата сотрудников Службы внешней разведки
23 декабря 2021 г. 17:06
Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны
Президент подписал указ о единовременной выплате инвалидам I Карабахской войны
23 декабря 2021 г. 17:02
Повышена зарплата сотрудников Государственной миграционной службы
Повышена зарплата сотрудников Государственной миграционной службы
23 декабря 2021 г. 16:56
Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания
Повышена зарплата сотрудников МВД, имеющих специальные звания
23 декабря 2021 г. 16:56
Сотрудникам ГТК повысили зарплаты
Сотрудникам ГТК повысили зарплаты
23 декабря 2021 г. 16:37
Выросла зарплата сотрудников ГПС
Выросла зарплата сотрудников ГПС
23 декабря 2021 г. 16:32
В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих Службы госбезопасности
В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих Службы госбезопасности
23 декабря 2021 г. 16:32
Молдавский лидер поздравила президента Ильхама Алиева с 60-летием
Молдавский лидер поздравила президента Ильхама Алиева с 60-летием
23 декабря 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi