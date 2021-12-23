Повышена ежемесячная зарплата сотрудников мобилизационной службы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных денежных выплат сотрудникам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданским работникам, не являющимся государственными служащими.

Как сообщает Report, согласно распоряжению к месячным должностным окладам сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, установлена доплата в размере 20% от этой зарплаты.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.