Повышена акцизная ставка на алкогольные напитки

Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.

Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.

Как передает Report, это нашло свое отражение в изменениях решения "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", который пописал премьер-министр Али Асадов.

Акцизная ставка была повышена с 7,2 до 8 манат за 1 литр для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или виноградных кристаллов, и с 11,2 до 12 манат за 1 литр для виски.

Решение вступит в силу через 30 дней.