Повышена акцизная ставка на алкогольные напитки

Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.
Как передает Report, это нашло свое отражение в изменениях решения "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", который пописал премьер-министр Али Асадов.
Акцизная ставка была повышена с 7,2 до 8 манат за 1 литр для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или виноградных кристаллов, и с 11,2 до 12 манат за 1 литр для виски.
Решение вступит в силу через 30 дней.