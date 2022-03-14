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Повышена акцизная ставка на алкогольные напитки

Повышена акцизная ставка на алкогольные напитки Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
14 марта 2022 г. 21:39
Повышена акцизная ставка на алкогольные напитки

Повышены акцизы на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики.

Как передает Report, это нашло свое отражение в изменениях решения "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", который пописал премьер-министр Али Асадов.

Акцизная ставка была повышена с 7,2 до 8 манат за 1 литр для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или виноградных кристаллов, и с 11,2 до 12 манат за 1 литр для виски.

Решение вступит в силу через 30 дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən alkoqollu içkilərin aksiz dərəcəsi artırılıb

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