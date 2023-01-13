Повышен размер пенсии президента лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года.

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года.

Как сообщает Report, в указе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения выполнения подпункта 2.1.2 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения» от 5 января 2023 года номер 3708 постановляю:

1.С 1 января 2023 года ежемесячную сумму пенсии Президента Азербайджанской Республики для лиц с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года установить так, как указано ниже:

1.1.лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов – 500 (пятьсот) манатов;

1.2.лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 61-80 процентов – 400 (четыреста) манатов;

1.3.лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 31-60 процентов – 330 (триста тридцать) манатов.

2.В Указе «Об учреждении пенсии Президента Азербайджанской Республики для лиц с инвалидностью в связи с войной или событиями 20 Января 1990 года» от 9 сентября 2008 года номер 823 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2008, № 9, статья 795; 2011, № 12, статья 1140; 2013, № 8, статья 895; 2014, № 3, статья 250; 2016, № 1, статья 68; 2018, № 5, статья 937; 2019, № 4, статья 639; 2020, № 12 (I книга), статья 1492; 2021, № 8, статья 922) внести следующие изменения:

2.1.в пункте 1.1. цифру «400» заменить словами 500 (пятьсот);

2.2.в пункте 1.2. цифру «350» заменить словами 400 (четыреста);

2.3.в пункте 1.3. цифру «300» заменить словами 330 (триста тридцать).

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа".