Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван Имишлинского района будут объявлены лишь после публикации итоговых результатов муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 29 января.
Как сообщает Report, согласно Календарному плану муниципальных выборов 2025 года, окончательные итоги будут подведены до 23 февраля.
До тех пор ЦИК продолжит принимать обращения касательно прошедших в стране выборов.
Накануне, 3 февраля в ЦИК приняли решение признать недействительными результаты выборов по муниципалитету Беджираван, охватывающему села Агджуюр и Беджираван Имишлинского района.
Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, если члены муниципалитета не избраны в полном составе или их полномочия досрочно прекращены, в результате состав муниципалитета составляет менее 2/3, ЦИК назначает дополнительные выборы.