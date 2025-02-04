Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван Имишлинского района будут объявлены лишь после публикации итоговых результатов муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 29 января.

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван Имишлинского района будут объявлены лишь после публикации итоговых результатов муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 29 января.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану муниципальных выборов 2025 года, окончательные итоги будут подведены до 23 февраля.

До тех пор ЦИК продолжит принимать обращения касательно прошедших в стране выборов.

Накануне, 3 февраля в ЦИК приняли решение признать недействительными результаты выборов по муниципалитету Беджираван, охватывающему села Агджуюр и Беджираван Имишлинского района.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, если члены муниципалитета не избраны в полном составе или их полномочия досрочно прекращены, в результате состав муниципалитета составляет менее 2/3, ЦИК назначает дополнительные выборы.