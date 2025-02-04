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Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля Повторные выборы по муниципалитету Беджираван Имишлинского района будут объявлены лишь после публикации итоговых результатов муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 29 января.
Внутренняя политика
4 февраля 2025 г. 16:37
Повторные выборы по муниципалитету Беджираван могут быть объявлены до конца февраля

Повторные выборы по муниципалитету Беджираван Имишлинского района будут объявлены лишь после публикации итоговых результатов муниципальных выборов, состоявшихся в Азербайджане 29 января.

Как сообщает Report, согласно Календарному плану муниципальных выборов 2025 года, окончательные итоги будут подведены до 23 февраля.

До тех пор ЦИК продолжит принимать обращения касательно прошедших в стране выборов.

Накануне, 3 февраля в ЦИК приняли решение признать недействительными результаты выборов по муниципалитету Беджираван, охватывающему села Агджуюр и Беджираван Имишлинского района.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, если члены муниципалитета не избраны в полном составе или их полномочия досрочно прекращены, в результате состав муниципалитета составляет менее 2/3, ЦИК назначает дополнительные выборы.

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Версия на азербайджанском языке Bəcirəvan bələdiyyəsi üzrə təkrar seçki fevralın sonunda elan edilə bilər

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