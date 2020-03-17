Повысят эффективность государственного управления

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению эффективности государственного управления.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится о проведении в республике многовекторной работы по совершенствованию государственного управления:

"В республике проводится многовекторная работа по совершенствованию государственного управления. Поэтапные разработка и внедрение системы оценки деятельности государственных органов и структур на основе показателей эффективности, как один из вызовов современности, находятся в центре внимания нашего государства.

С этой точки зрения для оценки деятельности юридических лиц, контрольный пакет доли (акций) которых принадлежит государству, на основе ключевых показателей эффективности, соответствующих современным стандартам, была разработана и принята необходимая система.

С учетом проводимых социально-экономических реформ, проявляемых государством заботы и внимания о развитии регионов, в целях вступления социально-экономического развития в регионах в совершенно новый этап, наряду с другими практическими мерами, должны быть проанализированы возможности распространения системы оценки эффективности и на деятельность местных органов исполнительной власти и начато внедрение в нашей стране самого передового мирового опыта.

В то же время есть необходимость в повышении эффективности работы, направленной на организацию государственного контроля и соблюдение исполнительской дисциплины, создании всеобъемлющих и гибких механизмов в этой области".

В документе отмечается, что в целях достижения отмеченных целей, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, поручено:

1. Создать в Администрации президента Азербайджанской Республики новую информационную систему для осуществления электронного контроля за состоянием исполнения указов, распоряжений и поручений президента Азербайджанской Республики.

2. В соответствии с прогрессивным мировым опытом оценивать эффективность деятельности местных органов исполнительной власти по основным показателям эффективности.

3. Администрации президента Азербайджанской Республики с привлечением международной консалтинговой компании в течение шести месяцев представить президенту Азербайджанской Республики предложения о следующем:

3.1. создании и внедрении механизма оценки эффективности деятельности местных органов исполнительной власти;

3.2. правилах работы эффективной информационной системы для осуществления электронного контроля за состоянием исполнения указов, распоряжений и поручений Президента Азербайджанской Республики.

4. Кабинету министров Азербайджанской Республики проанализировать состояние соблюдения государственными органами и структурами исполнительской дисциплины и дважды в год информировать президента Азербайджанской Республики о случаях нарушения исполнительской дисциплины, государственных органах и структурах, которые их допускают.