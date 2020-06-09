Али Гусейнли: Поведение полиции в Ясамале соответствует законодательству

Али Гусейнли https://report.az/storage/news/8a61f6627c13857650c5881fb1ff31e9/90d1b98d-b6c9-4d18-968b-73dc50e7cc5f_292.jpg

"Граждане Азербайджана строго соблюдают карантинный режим. Мои наблюдения показали, что на всей территории Азербайджана наши граждане проявили большое уважение к закону".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV сказал I вице-спикер, председатель парламентского комитета по правовой политике и госстроительству Али Гусейнли.

Депутат также коснулся инцидента в Ясамальском районе: "Здесь оценка должна измеряться по принципу адекватности. Органы внутренних дел выполняют возложенные на них законом обязанности. Исполнение как принятых Милли Меджлисом законов, так и решений Оперативного штаба при Кабинете министров осуществляется в основном органами внутренних дел. В ином эпизоде мы также наблюдали неэтичное поведение представителя полиции в отношении гражданина. С другой стороны мы наблюдали нарушение закона гражданином. Результаты были изучены в кратчайшие сроки. Нарушающие закон граждане несут ответственность перед законом, руководство органов внутренних дел за короткое время предприняло меры в отношении нарушившего правила этического поведения полицейского".

По словам А.Гусейнли, меры, предпринятые полицией в связи с задержанием, предусмотрены в законодательстве: "В поведении в отношении женщины наблюдалось нарушение правил этического поведения. На это также была дана адекватная реакция. Считаю, что мы не должны искать виновных в этом вопросе. Это - эпизодический случай. Здесь установлены нарушители с обеих сторон, приняты меры".